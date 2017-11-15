В США подан в суд первый иск против Харви Вайнштейна

Беверли-Хиллз, США, , 11:12 — REGNUM Голливудская актриса, имя которой не разглашается, обвинила кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальном насилии и подала на него в суд, 14 ноября об этом сообщает портал TMZ.

Верховный суд округа Лос-Анджелес принял иск 14 ноября. Актриса, которая указала в судебных документах имя «Джейн Доу» (признак анонимности в западном праве — прим. ИА REGNUM ) говорит, что познакомилась с ответчиком в 2011 году, и они вместе посещали разные мероприятия в течение следующих нескольких лет.

Читайте также: Более 40 женщин подверглись домогательствам Вайнштейна

Встретившись в 2015 году в отеле Montage с Вайнштейном, актриса, по ее словам, была вынуждена присутствовать при некоторых непристойных действиях в ее адрес со стороны кинопродюсера.

Однако на этом их встречи в отеле Montage отчего-то не прекратились. В ходе следующего рандеву там же (для обсуждения роли «Джейн Доу» в шоу «Marco Рolo»), она уже была-таки изнасилована Вайнштейном. Причем в последующем роли в шоу жертва насильника так и не получила.

Читайте также: Стивен Сигал стал очередной жертвой обвинений в домогательстве

Актриса подала в суд на кинопродюсера и его компанию Weinstein, заявляя, что компания осознанно использует «обещания работы», чтобы заставить актрис ложиться в постель с лицами, принимающими решения о назначениях на те или иные роли.

Читайте также: В США пять женщин обвинили комика Луиса Си Кея в домогательствах

Напомним, 19 октября 2017 года более 40 голливудских звезд обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных приставаниях. Вслед за этим последовала серия скандальных разоблачений аналогичного характера, коснувшаяся кроме США еще и Великобритании.

Среди фигур, подвергнувшихся преследованию из-за участия в порочащих честь инцидентах, такие известные личности как актер Кевин Спейси, бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, актер и режиссер Стивен Сигал и другие.