Москва выделит 138 млрд рублей на улучшение экологии

Москва, , 11:35 — REGNUM В ближайшие три года Москва планирует потратить на улучшение экологии более 138 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мосгордумы 14 ноября. Большая часть расходов городского бюджета на 2018−2020 годы планируют направить на выполнение городских программ, в их числе мероприятия, связанные с охраной окружающей среды, расходы на благоустройство территорий парков, обезвреживание и утилизацию медицинских отходов, очистку прудов.

«Развитие города происходит в соответствии с 14 государственными городскими программами. Экологическая составляющая присутствует практически в каждой из них. 91% расходов бюджета Москвы будет направлен именно на выполнение городских программ», — заявила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия»).

Заместитель руководителя департамента финансов города Москвы Дмитрий Кованец, в свою очередь, отметил, что мероприятия экологической направленности в проекте бюджета на три года планируется профинансировать в размере более 138 млрд рублей. Из них в 2018 году потратят 68,8 млрд рублей, в 2019 году — 34,6 млрд рублей, в 2020 году — 35,4 млрд рублей.

Также расходы на проведение мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации в Москве заложены в программу «Столичное здравоохранение». Планируется потратить 10,7 млрд рублей в 2018 году, 6,9 млрд рублей — в 2019 году и 7,7 млрд рублей — в 2020 году.

Кроме того выделят средства на реализацию мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, которые курирует департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. В 2018 году департамент получит 934,7 млн рублей, в 2019 году — 881 млн рублей, а в 2020 году — 901,9 млн рублей.

На транспортировку, обезвреживание и утилизацию медицинских отходов в 2018 году будет направлено 352,2 млн рублей, что позволит обезвредить более 11 млн тонн данного вида отходов.

Запланированы расходы на подпрограмму «Индустрия отдыха на территориях общего пользования». 25,4 млрд рублей в 2018 году направят на очищение акватории Москвы-реки и охрану 153 прудов. Содержание объектов зелёного фонда, бульваров, скверов, парков, санитарная очистка ООПТ, благоустройство и создание более 12 озеленённых территорий, открытие парков по месту жительства в 2018 году потребует 9,6 млрд рублей.

В течение трёх лет на сумму в размере 53 млрд рублей профинансируют мероприятия по обращению с отходами, что позволит переработать более 53 тыс. тонн твёрдых бытовых отходов (ТБО). На вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации, в 2018 году планируется направить 36,6 млн рублей, в 2019 году — 39,6 млн рублей, а в 2020 году — 39,7 млн рублей. Из города планируется ежегодно вывозить более 9 тыс. старых автомобилей.

«Проект бюджета на 2018−2020 годы предусматривает финансирование по департаменту природопользования в размере 22,5 млрд рублей. Из них в 2018 году планируется израсходовать 9,8 млрд рублей, что больше по сравнению с 2017 годом на 32%. Все запланированные мероприятия направлены на улучшение экологической обстановки в городе Москве. Среди них такие, как охрана животного мира, изъятие у нарушителей закона животных, последующий выпуск их в природу или передача в передержку на постоянное проживание. Также предусмотрены расходы на подкормку животных в зимнее время. По данным учёта, её получат более 1500 животных. На три года на эти мероприятия запланировано 93,6 млн рублей», — добавила начальник управления экономики и финансов, главный бухгалтер департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Нина Жалнина.

Она отметила, что ежегодно планируется высаживать порядка 14 тыс. деревьев взамен вырубленных сухостойных или поврежденных в результате погодных аномалий. Кроме того, планируется продолжение работ по организации досуга и отдыха горожан на особо охраняемых природных территориях.

«Это делается для того, чтобы нагрузка была сосредоточена на рекреационных зонах, а охраняемые оставались нетронутыми. На эти цели за три года будет направлено 4 млрд 860 млн рублей. Планируется закончить реабилитацию каскада прудов парка Покровское-Стрешнево, благоустроить парк им. Герцена, реабилитировать пруд площадью 16,8 га, закончить благоустройство лесопарков Новокосинский, Хлебниковский, комплексно благоустроить две территории в Битцевском лесу, продолжить работы в Царицыно. Предусмотрена реализация большого проекта — благоустройство парка Кусково. Планируется устроить общественное пространство на общей площади 250 га. Обширная рекреационная зона будет выполнена в единой концепции, традиционный ландшафтный парк станет гармоничным продолжением усадьбы», — заявила Жалнина.

На компенсационное озеленение Москвы департаменту природопользования за три года выделят 6 млрд 490 млн рублей. По словам Нины Жалниной, после голосования на портале «Активный гражданин» определены места для замены сухостоя и высадки новых растений. В 2018 году будет высажено 8400 деревьев и 238 тыс. кустарников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы неоднократно выступали с жалобами по поводу проведения мероприятий экологической направленности в столице. Так, реконструкция парка «Покровское-Стрешнево» вызвало протесты местных жителей в связи с уничтожением прудов, а благоустройство таких парков, как 850-летия Москвы в Марьино или «Сад будущего» в Ростокино, предполагающее значительные вложения из бюджета, проводят в авральном режиме. В результате парки открывают не готовыми к посещению.

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