В Воронежской области площадь охотугодий увеличили на миллион гектаров

Воронеж, , 10:38 — REGNUM В Воронежской области завершены работы по экологическому оздоровлению водных объектов. Об этом 14 ноября губернатору Алексею Гордееву доложил руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства региона.

В частности, завершены работы по расчистке русла реки Девица в районе села Нижнедевицк. Основная задача, которая ставилась при проведении работ — ликвидация подтопления домов и огородов — выполнена в полном объеме, водохозяйственная ситуация в населенном пункте улучшилась.

Также завершены основные работы по восстановлению исторического русла реки Битюг в районе села Лосево Павловского района. Проведение работ позволило повысить водность русла реки и улучшить ее гидрологический режим.

Алексей Карякин также доложил об увеличении площади общедоступных охотничьих угодий. Если до ноября 2017 года под охоту отводилось около 245 тыс. га, то сегодня площадь общедоступных охотугодий возросла примерно на 1 млн га. Это позволит снять напряженность при выдаче по минимальной стоимости разрешений на добычу охотничьих ресурсов, пояснил Карякин. В разы увеличится и количество разрешений на охоту, которые могут быть выданы — с 1250 до 8100 штук.

Алексей Гордеев поручил максимально эффективно организовать работу по выдаче разрешений и обеспечить соблюдение требований по охране объектов животного мира, усилив проведение надзорных мероприятий на территории Воронежской области.

В завершение встречи Алексей Карякин доложил главе региона о том, что в декабре в Москве пройдет международная выставка-форум «Экотех-2017», которая является главной конгрессной площадкой в России и СНГ для решения вопросов экологически устойчивого развития и презентации российских и зарубежных инновационных экологических разработок и обмена опытом по развитию «зеленых» технологий.

В планах департамента в рамках выставки организовать и провести научно-практическую конференцию на тему «Экологические инструменты повышения инвестиционной и туристической привлекательности региона: опыт Воронежской области».