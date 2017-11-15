«Закрывайте окна поплотнее»: Красноярск опять задыхается

Красноярск, , 10:26 — REGNUM В Красноярске в очередной раз объявили неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среде (УГМС), в Красноярске с 19:00 поместному времени 14 ноября до 19:00 16 ноября ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Всего, по данным мэрии Красноярска, в текущем году горожане провели под «чёрным небом» около 40 дней, в 2016 году — 58 дней.

Читайте также: Год экологии: Красноярцы ждут реальных дел, депутаты ищут чистый воздух

Неблагоприятные метеорологические условия — это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В периоды НМУ красноярцы жалуются, что им нечем дышать. Некоторые горожане в соцсетях сообщают, что во время режима «чёрного неба» у них ухудшается состояние здоровья.

Читайте также: «Запах химии прилагается»: красноярцы жалуются, что им нечем дышать

«Продлится «чёрное небо» до 16 ноября (а может и дольше). Закрывайте окна поплотнее, ребят», — говорится в сообщении на странице паблика «Я живу [В] Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

"В отсутствии ветра у нас в городе всегда будет так», — отметил один из пользователей.

Между тем инициативная группа красноярцев собирается вновь организовать митинг «За чистое небо». По словам организаторов, дата предполагаемого митинга будет объявлена в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый митинг «За чистое небо» состоялся в марте 2017 года. По оценкам организаторов, в акции протеста приняли участие порядка 2 тысяч человек.

Читайте также: 2 тысячи красноярцев потребовали на митинге чистого неба

Читайте ранее в этом сюжете: Ядовитый смог вновь вынуждает красноярцев митинговать за «чистое небо»