Древнюю шкатулка обнаружили в Китае

Пекин, , 10:24 — REGNUM Древняя шкатулка вместе с буддийскими статуями обнаружена в Китае. Об этом сообщает портал Live Science.

Переведенная надпись на шкатулке гласит: «Монахи Юнжань и Чжимин из Школы Лотоса, служившие в храме Манджушри при монастыре Лунсин в префектуре Цзинчжоу, собрали более 2 тыс. фрагментов шариры (кристаллизовавшихся останков после кремации), зубов и костей Будды, и закопали их в зале храма».

Археологи продолжают работу на месте обнаружения захоронений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайской провинции Сычуань ученые нашли более 646 гробниц, 322 жилища и несколько тысяч отдельных захоронений, датируемых эпохой правления династии Хань.

Читайте также: Китайские археологи обнаружили более 6 тыс. артефактов времен династии Хань

А также: Археологи обнаружили в Китае стены крепости XIII века