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Древнюю шкатулка обнаружили в Китае

Общество

Археологи продолжают работу на месте обнаружения захоронений

Пекин, 15 ноября 2017, 10:24 — REGNUM  Древняя шкатулка вместе с буддийскими статуями обнаружена в Китае. Об этом сообщает портал Live Science.

Переведенная надпись на шкатулке гласит: «Монахи Юнжань и Чжимин из Школы Лотоса, служившие в храме Манджушри при монастыре Лунсин в префектуре Цзинчжоу, собрали более 2 тыс. фрагментов шариры (кристаллизовавшихся останков после кремации), зубов и костей Будды, и закопали их в зале храма».

Археологи продолжают работу на месте обнаружения захоронений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайской провинции Сычуань ученые нашли более 646 гробниц, 322 жилища и несколько тысяч отдельных захоронений, датируемых эпохой правления династии Хань.

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Археология

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