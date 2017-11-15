Рамзан Кадыров о туристах: Они возвращаются к нам снова и снова

Грозный, , 09:51 — REGNUM Число туристов, которые приезжают на отдых в Чечню, из года в год увеличивается. В республике отмечают, что рост туристического потока значительно вырос в 2017 году. Посещают регион не только жители разных субъектов России, но и зарубежья. С начала текущего года рост иностранных туристов составил 15%.

Так, в числе гостей, побывавших в Чечне в 2017 году, — граждане Китая, США, Японии, Франции, Германии, Кореи, Польши, Италии, Турции и других стран. Это является показателем высокого уровня безопасности в республике, написал на своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Практически каждый день мы находим подтверждение тому, что наша ставка на развитие туризма оправдана», — с удовлетворением заявил руководитель республики, отметив, что Чечня всегда рада принимать у себя гостей и говорит всем: «Добро пожаловать!»

По словам Кадырова, ежедневно на проспектах и улицах Грозного можно наблюдать большие группы туристов. Гостей республики также привлекает красота природы Чечни: величие гор, водопады, нехоженые тропы в ущельях, а также объекты культурного наследия.

«Особенно радует, что они возвращаются к нам снова и снова… Крупные туроператоры заключают договоры и соглашения о сотрудничестве, что дает основание полагать, что в следующем году количество туристов резко возрастет», — считает Кадыров.

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Напомним, в 2016 году рост числа иностранных туристов, посетивших Чечню, составил 10%. Всего в республике побывало за год 90 тыс. человек. Эти цифры Кадыров назвал рекордными. Он призвал превратить республику в один из туристических центров России. Туризм должен стать одним из ведущих направлений экономики региона, приносящим весомые поступления в бюджет Чечни, считают власти республики.

Уже весной 2018 года в Чечне появятся такие новые виды туризма, как джип-туризм, парапланеризм, рафтинг, маунтинбайкинг, велосипедные прогулки, гастрономические туры выходного дня. Решается вопрос с развитием транспортной инфраструктуры. Уже в конце 2017 года планируется увеличить число авиарейсов из Москвы до четырех, а также запустить прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Казанью.

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