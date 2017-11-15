Жёлтый смог и опоздавший Киркоров: обсуждаемое в Челябинске

Челябинск, , 09:32 — REGNUM В Челябинске не утихают дискуссии по поводу жёлтого смога, появившегося вечером 13 ноября. При этом местные власти заявляют: появившаяся дымка — не более чем природное явление, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, фотографии смога широко разошлись по социальным сетям. При этом граждане заявляли о резком запахе.

Министерство экологии региона обратилось с запросом в областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ответ не заставил себя долго ждать. По данным метеорологов, Южный Урал находится во власти тёплого сектора западного циклона. 13 ноября это привело к туманам. 14 ноября видимость стала лучше, но дымка сохранилась.

Таким образом, по данным специалистов, туман есть природное явление и ничего больше. В то же время метеорологи признают тот факт, что в регионе действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Он будет в силе минимум до 11:00 по местному времени 15 ноября.

Штиль способствует накоплению в воздухе вредных веществ. При этом, как уверяют метеорологи, 13 и 14 ноября превышений допустимых концентраций выявлено не было.

Также людей пытаются успокоить в министерстве экологии. Но жители города своим носом чуют, что воздух далёк от чистого. Заявлениям чиновников граждане не верят.

А тем временем дымка-туман уже повлияла на планы не только челябинцев, но и гостей города. Звезда эстрады Филипп Киркоров опоздал на свой концерт. Из-за тумана самолёт вылетел из Москвы с задержкой. Тем не менее, позднее концерт состоялся.

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