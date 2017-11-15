Новая схема «охоты»: киберпреступники ищут жертву в соцсетях

Москва, , 09:28 — REGNUM Число мошенничеств с использованием поддельных аккаунтов банков, по данным компании Group-IB, занимающаяся расследованием и предотвращением киберпреступлений, по отношению к летнему значению выросло почти вдвое, об этом 15 ноября сообщает «Коммерсантъ».

"Еженедельно эксперты Group-IB выявляют и блокируют десятки поддельных аккаунтов банков», — утверждают эксперты компании.

Также специалисты в сфере кибербезопасности отметили, что активность злоумышленников, представляющихся сотрудниками банков, в осенний период выросла почти двукратно.

«Осенью компания зафиксировала почти двукратный рост активности злоумышленников, представляющихся сотрудниками банков», — сообщают аналитики Group-IB.

Новая уловка онлайн-преступников заключается в «охоте» на реальных клиентов банков, обращающихся с проблемами на официальные страницы учреждений в соцсетях.

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Преступники представляются в личных сообщениях сотрудниками этих банков, и «помогают» решить проблему. Результат такого «решения», как правило, заключается в получении от «жертвы» номера и верификационного кода карты, идентификатора пользователя, проверочного SMS-кода.

Напомним, специалисты предупреждают, что для защиты своих данных нельзя отвечать на СМС или передавать кому-либо информацию о своей карте. Кроме того, реальные сотрудники банков никогда не пишут личных сообщений.