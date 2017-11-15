Group-IB: Выросло количество случаев мошенничества в соцсетях

Москва, , 09:07 — REGNUM Осенью 2017 года выросло количество случаев мошенничества в соцсетях. Об этом 15 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Group-IB, занимающуюся расследованиями киберпреступлений.

По данным компании, мошенники, которые под видом банков выманивают у людей данные банковских карт, стали активнее работать в соцсетях.

«Подобные единичные факты наблюдались и ранее. Однако сейчас подобные преступления встречаются все чаще — осенью был зафиксирован двукратный рост активности злоумышленников», — приводятся в сообщении слова аналитика Group-IB Ярослава Каргалева.

По его словам, еженедельно выявляются и блокируются десятки поддельных аккаунтов банков.

Отмечается, что наибольшая активность мошенников зафиксирована в сети в «ВКонтакте» на страничках официальных групп банков. Причём наибольшее количество мошенников работают с клиентами Сбербанка, из-за размера клиентской базы.

Схема мошенничества заключается в том, что создаётся поддельный аккаунт сотрудника банка, через который мониторятся группы в соцсетях. Когда пользователь оставляет на странице банка жалобу или вопрос, злоумышленник отслеживает это и пишет пользователю сообщения от имени банка с просьбой предоставить данные своей карты или доступ банк-онлайн.

Эксперты отмечают, что для защиты своих данных нельзя отвечать на СМС или передавать информацию о своей карте. Кроме того, реальные сотрудники банков никогда не пишут личных сообщений.

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