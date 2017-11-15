Дорожки желаний в Перми: откликнется ли губернатор на приглашение?

Пермь, , 08:49 — REGNUM В Перми 19 ноября местные экоактивисты начнут прокладывать зимнюю тропу вдоль городской реки Большая Ива. На мероприятие приглашён губернатор Максим Решетников. Понимая возможность отказа, общественники попросились в гости к главе региона, чтобы обсудить судьбу малых рек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермской гражданской палате.

Во время праздника Зимней тропы на реке Большая Ива общественники начнут обустройство зелёной дорожки от истока Ивы — маленького пруда, который люди называют Чёрным озером (у него даже адрес есть — Зеленогорская улица, 27). Далее тропа пройдёт мимо микрорайонов Садовый, Костарево, Висима у площади Восстания, соединится с Камой и вдоль её берега дойдёт до Соборной площади. Протяжённость зимней тропы должна получиться 12 километров. Этой зимой экоактивисты планируют обустроить дорожку до Центральной набережной Камы.

Координатор велосипедного движения «На работу на велосипеде» в Перми Иван Грачёв отметил, что краевая столица перегружен автомобилями. Кроме того, в зелёных зонах на территории долин малых рек отмечена активная строительная деятельность. Популярность такого вида транспорта, как велосипед, среди пермяков растёт. В Перми уже есть несколько велосипедных дорожек, но их слишком мало и они не связаны в единую велосипедную цепь:

«Из-за недостатка транспортных путей для велосипедов начинают появляться так называемые дорожки желаний. Это большая сеть велодорожек, которая проходит по зелёным берегам долин малых рек. Благодаря своей привлекательности: комфортному микроклимату, чистому воздуху, отсутствию автотранспорта, у этих дорожек желаний большое будущее».

По словам пермского активиста, проект о 100 км зелёных дорожках направлен на создание и развитие сети велопутей и пешеходных маршрутов, идущих вдоль малых рек и соединяющих их берега. Суть проекта в том, чтобы проложить вдоль всех берегов наших рек удобные освещённые дорожки для пешеходов и велосипедистов, качественными переходами обеспечить дополнительные связи между районами, и таким образом создать зеленую инфраструктуру города без автомобилей. Такую уникальную возможность даёт плотная сеть городских рек и их зелёных долин с живыми экологическими системами. Это выведет город на совершенно иной уровень по-настоящему комфортной городской среды.

О реакции губернатора на приглашение экоактивистов пока не сообщается. Однако стоит отметить, что проект может стать красивой частью другого амбициозного проекта — реновации Перми, который инициирован региональной властью. Помимо этого повсеместно в РФ реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Идея пермских экоактивистов в духе времени, но на её реализацию общественники тратят свои силы и средства.

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