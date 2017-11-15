В Якутии школьникам не хватает учебников и тетрадей

Якутск, , 09:56 — REGNUM В Якутии учащиеся нескольких десятков школ Намского, Олекминского и Сунтарского районов не обеспечены учебниками и рабочими тетрадями. Кроме того, в учебных учреждениях сокращают объём обязательных предметов. К таким выводам в ходе проверки пришла прокуратура республики, сообщает ИА REGNUM.

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По информации ведомства, в 23 школах Намского, Олекминского и Сунтарского районов Якутии не хватает учебников и рабочих тетрадей.

Среди других нарушений федерального законодательства также выявлено сокращение объёма обязательных предметов, в том числе якутского языка, русского языка, литературы. На сайтах более чем 120 школ нет обязательных сведений, кроме того, они не адаптированы для инвалидов.

«Отдельными школами не определён порядок приёма детей с ограниченными возможностями здоровья, — добавили в прокуратуре. — Выявлены факты выдачи аттестатов выпускникам 9 классов с нарушением установленного срока».

В настоящее время проводится устранение нарушений федерального законодательства более чем по 200 актам реагирования. В министерство образования и науки Якутии внесено представление, о ситуации осведомлён Ил Дархан Егор Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, на открытии концерта в рамках конкурса «Учитель года-2017» президент РФ Владимир Путин заверил, что работа по укреплению престижа учителя будет продолжаться. По мнению главы государства, российское образование должно соответствовать требования завтрашнего дня: это касается и учебного процесса, и технического оснащения.