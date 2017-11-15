Минобороны США впервые оплатит операцию трансгендеру

Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Американскому военнослужащему провели операцию по смене пола. Средства на процедуру впервые выделило министерство обороны США, сообщает издание Army Times.

Как пояснила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, в военных госпиталях подобные операции не проводятся, потому пациент был помещен в частную клинику. Ранее военнослужащий приступил к процедурам по смене пола, в связи с чем лечащий врач подтвердил необходимость хирургического вмешательства.

Профинансировать операцию в порядке исключения разрешил директор управления здравоохранения Пентагона. Оплата операции будет произведена согласно внутренней директиве, которая касается службы трансгендеров в рядах вооруженных сил США.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам служить в армии. Документ должен был вступить в силу в марте 2018 года. Запрет касался и оплаты операций по смене пола Пентагоном.

Однако группа защитников прав трансгендеров подала в суд иск, оспаривая «дискриминационное» распоряжение главы государства. Истцы отмечали, что указ нарушает положения конституции о равенстве прав граждан. В октябре суд в Вашингтоне заблокировал действие указа до окончания разбирательства.

В начале ноября трансгендер впервые занял государственную должность в США. Представитель Демократической партии, 33-летний Даника Роэм стал членом Палаты делегатов штата Вирджиния.

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