Ограничить промысел лосося: за Сахалином и Хабаровском – Камчатка

Петропавловск-Камчатский, , 11:01 — REGNUM В чьих интересах хотят перекроить лососевый рынок, кому соврали камчатские чиновники, кто организовал финансовую пирамиду на Дальнем Востоке и почему погибли китиха с малышом, — о самых значимых событиях Камчатки 15 ноября в обзоре ИА REGNUM.

Правила рыболовства надо менять не в ущерб коренным народам

Ситуация с популяцией тихоокеанского лосося на Сахалине и в Хабаровском крае не оставляет времени на раскачку. На Камчатке — те же проблемы. Всем понятно, что без кардинальных изменений в законе о рыболовстве не обойтись. Вопрос только один: какими они будут, эти изменения? — привело мнение представителей КМНС Камчатки ИА «Рыба Камчатского края».

«Если мы действительно хотим сохранить популяцию тихоокеанских лососей, необходимо убрать все промысловые участки во всех реках Камчатки, за исключением общественных участков для вылова рыбы, в объемах, рекомендованных научными организациями. Разрешить вылов рыбы исключительно спиннингом и удочкой. Выделить новые участки тем юридическим лицам, у которых были изъяты участки на реках. Разделить рыбную отрасль на две части: рыбодобывающую и рыбоперерабатывающую, тем самым убирая все противоречия, с которыми мы столкнулись в настоящее время», — убеждена председатель Камчатского краевого Союза родовых семейных рыболовецких общин КМНС Яна Ермилина.

Однако представители КМНС выступили против введения запрета на так называемые «жаберные» или, как их называют сами КМНС «крапивные» сети.

«Крупные рыбопромышленники готовятся перекроить лососевый бизнес. Не нужны им конкуренты ни в каком виде. А предлог для этого: борьба с «жаберными» сетями. Стремится ли при этом Росрыболовство действительно защитить популяцию лосося? Или просто лоббирует интересы крупных компаний? Ведь, по сути, все сети являются жаберными. Других просто не бывает. Этот способ лова имеет своё название: сетной. А вовсе не «жаберный». Но многие заинтересованные лица стали делать акцент именно на слове «жаберные», видимо, пытаясь вызвать у собеседников негативные ассоциации. И причины приводят: сети не дают лососю подняться к местам нереста, сети в неограниченном количестве выставляются рядом с неводами других пользователей, негативно влияя на уловы последних. Такая проблема есть. Но ведь она легко решается старым добрым регулированием рыболовства, а не запретами», — убеждена представитель КМНС.

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Приводит представитель КМНС и другие аргументы. Например: сети намного дешевле неводов. Или ситуация с так называемыми проходными днями: когда рыбаки останавливают рыбалку, чтобы дать рыбе пройти на нерестилища. Это, по мнению Ермилиной, имеет смысл, когда работу останавливают все участники процесса. А когда одни стоят, а другие ловят — это ничего не даёт. А между тем, по словам Ермилиной, ситуация складывается именно таким образом. Свои предложения представители КМНС направили в Росрыболовство, где, как известно, сейчас готовят новые правила лова рыбы, которые увидят свет уже в 2018 году. Северяне, в частности, предлагают запретить лов лосося на реках региона на восемь лет.

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Камчатских чиновников поймали на вранье

Чиновники в Елизовском районе попытались устроить «потёмкинскую деревню» на помойке, сообщило ИА «Камчатка Информ».

При этом обмануть чиновники пытались не только местное население, но и суд, и прокуратуру.

Суд обязал администрацию Паратунского сельского поселения ликвидировать несанкционированную свалку, расположенную вблизи поселка Термальный.

Убирать несанкционированные свалки — обязанность мэрии. Ещё лучше — вообще не допускать их появления. Но в Елизовском районе чиновники допустили появление огромной помойки. Когда же сотрудники прокуратуры потребовали свалку убрать, чиновники предоставили им письменные и фотодоказательства того, что свалка ликвидирована. На фотографиях красовался чистый земельный участок, а в письменном объяснении, чёрным по белому, говорилось, что все отходы вывезены на специализированный полигон в Вилючинск.

Прокуроры на слово чиновникам не поверили. И, как выяснилось, не зря. Когда представители надзорного ведомства прибыли на место несанкционированной помойки, там красовалась огромная куча отходов, лишь слегка сдвинутая бульдозером в сторону.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объёме. Теперь чиновникам придется выполнить свои обязанности.

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Век денег не видать

Надежды камчатских пайщиков похоронены под обломками финансовой пирамиды.

В камчатском отделении кооператива «Восточный фонд сбережений» не могут вернуть сбережения пайщикам. Организация, исправно собиравшая деньги как с камчадалов, так и с жителей других субъектов ДФО, как выяснилось, управлялась из исправительной колонии, сообщила ИА Кам 24.

На Камчатке пайщиками КПК «Восточный фонд сбережений» оказались порядка 800 человек, большинство из них пенсионеры.

Сейчас, по совету прокуроров, они пишут заявления с требованиями вернуть им деньги.

Обыски в офисах КПК «Восточный фонд сбережений» начались с Хабаровска — там головная организация пирамиды. Директор КПК задержан. Выяснилось, что на счетах нет денег. Кооператив намерен подавать документы на банкротство.

Шоком для дальневосточников — клиентов «Восточного» стала информация, опубликованная в газете» Коммерсантъ», где сообщалось, что финансовая пирамида действовала в 17 субъектах РФ. Паника началась летом 2017 года, когда практически все 22 филиала отказались выплачивать деньги пайщикам. Следствие выяснило, что деньги пайщиков перечислялись на счета фирм в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Ни одна из этих фирм не вела финансово-хозяйственной деятельности. Всего у «Восточного» насчитали более 300 контрагентов. По версии следствия, организовал пирамиду известный на Дальнем Востоке бизнесмен Максим Серкин, который в настоящее время отбывает срок за мошенничество. Дела он вёл через свою сестру Екатерину Дружинину.

На Камчатке китиха с детёнышем погибли в родах

На Командрорских островах выбросило на берег погибшую в родах самку кита и ее мёртвого детёныша, сообщило ИА «Кам 24».

Мёртвых самку и детёныша обнаружили на побережье острова Беринга. Учёные полагают, что китиха и малыш не пережили родов.

«Животные, очевидно, погибли около месяца назад, и их, уже мёртвых, сейчас только выкинуло на берег. Проведены все необходимые исследования, собраны пробы для анализов. По состоянию трупа самки видно, что кто-то из местных жителей пытался отделить голову от туловища, но не смог», — говорится в официальном сообщении пресс-службы заповедника «Командорский».

Администрация заповедника призвала местных жителей немедленно сообщать о подобных находках — для того, чтобы учёные могли своевременно изучить погибших животных и выяснить причину гибели.

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