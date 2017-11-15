Минобороны РФ опубликовало фото колонны ИГ* в Сирии вместо кадров из игры

Москва, , 07:34 — REGNUM Минобороны Российской Федерации на странице в соцсети Twitter опубликовало новые кадры, которые, по заявлению ведомства, свидетельствуют о поддержке боевиков со стороны США. Ранее ведомство вместо этих фотографий обнародовало, в частности, скриншот из компьютерной игры.

«Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения США прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

На фотографиях показано перемещение колонны военной техники членов незаконных вооруженных формирований. По данным военного ведомства, на снимках запечатлено отступление колонны боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от сирийского города Абу-Кемаль в зону, подконтрольную силам коалиции США.

При этом в Минобороны России отмечают, что военные США под надуманным предлогом отказались нанести по боевикам авиаудар, позволив им перегруппироваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадры из компьютерной игры и старая иракская видеосъемка сопровождали пресс-релиз Минобороны РФ 14 ноября с 13:00 до 14:00 мск. Позже стало известно, что российское ведомство проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства.

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