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Прямой поезд из Благовещенска во Владивосток запустят в 2018 году

Общество

Маршрут будет доступен пассажирам на протяжении нескольких месяцев

Прямой поезд из Благовещенска во Владивосток запустят в 2018 году
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Поезд

Благовещенск, 15 ноября 2017, 07:10 — REGNUM  Прямой поезд из Благовещенска (Амурская область) во Владивосток (Приморский край) будет курсировать в летне-осенний период 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Амурской области.

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Без пересадок можно будет совершить маршрут из Благовещенска во Владивосток, начиная с 13 июня 2018 года. Прямой поезд будет курсировать вплоть до 13 октября.

Отметим, что впервые беспересадочный вагон начал ходить по маршруту Благовещенск-Владивосток летом 2017 года. Начиная с 15 июня и по 13 октября, прямым рейсом воспользовались свыше 5 тыс. пассажиров.

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