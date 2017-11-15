Большинство граждан Австралии согласно на легализацию однополых браков

Канберра, , 06:08 — REGNUM Легализацию однополых браков поддерживает большинство граждан Австралии, сообщает Reuters.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие порядка 80% граждан, однополые браки одобряет 61,6% австралийцев, противниками инициативы является 38,4%.

Австралийские власти планируют провести по результатам опроса соответствующее голосование в парламенте.

Читайте также: В Австралии проходит референдум о легализации однополых браков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября австралийский премьер-министр Малькольм Тернбулл заявил, что эта инициатива будет законодательно оформлена к концу года.

Читайте ранее в этом сюжете: На Рождество Христово: Правительство Австралии легализует гей-браки