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Большинство граждан Австралии согласно на легализацию однополых браков

Общество

Противниками инициативы является 38,4%

Канберра, 15 ноября 2017, 06:08 — REGNUM  Легализацию однополых браков поддерживает большинство граждан Австралии, сообщает Reuters.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие порядка 80% граждан, однополые браки одобряет 61,6% австралийцев, противниками инициативы является 38,4%.

Австралийские власти планируют провести по результатам опроса соответствующее голосование в парламенте.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября австралийский премьер-министр Малькольм Тернбулл заявил, что эта инициатива будет законодательно оформлена к концу года.

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