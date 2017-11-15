Вместо паспорта – смартфон? SIM-карта может стать идентификатором личности

Москва, , 05:51 — REGNUM Разработка законопроекта, согласно которому SIM-карта получит статус идентификатора личности гражданина РФ, может начаться в Госдуме, 15 ноября пишет газета «Известия».

"Госдума в весеннюю сессию инициирует разработку законопроекта, по которому SIM-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина», — пишет издание.

Как сообщил Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, должен быть создан специальный реестр SIM-карт.

Изменения будут внесены в ряд законов — «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Уточняется, что число приобретаемых человеком SIM-карт ограничено не будет. И каждая станет полноценным идентификатором личности.

Нововведение предполагает, что будет запрещено передавать SIM-карту третьим лицам. В целом контроль за продажами SIM-карт будет усилен.

«В этом случае не придется постоянно носить с собой основной документ, идентифицирующий личность, — пояснил Аксаков. — По SIM-картам впоследствии можно будет оформить кредит».

Отметим, что представитель Росфинмониторинга дал отрицательный отзыв инициативе. Что касается паспортов, то они выдаются госорганами, имеющими полномочия и доступ к информационным системам, позволяющим исключить возможность ложной идентификации.

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