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Введённый из-за лесных пожаров режим ЧС снят в Приморье

Общество

В регионе потушили все природные возгорания

Владивосток, 15 ноября 2017, 05:21 — REGNUM  Введённый из-за лесных пожаров муниципальный режим чрезвычайной ситуации в среду, 15 ноября, снят во всех районах Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным регионального департамента гражданской защиты, последние пожары потушены. Муниципальный режим ЧС сняли в Кавалеровском, Лазовском, Ольгинском и Тернейском районах.

Тем не менее, на территории Приморья по-прежнему действует особый противопожарный режим, который был введён 12 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября муниципальный режим ЧС был снят на территории Дальнегорского городского округа в Приморье. За 2017 года в регионе произошло 618 лесных пожаров, по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений расследуется 16 уголовных дел.

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Лесные пожары-2017
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