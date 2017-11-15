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На Рождество Христово: Правительство Австралии легализует гей-браки

Общество

«Австралийский народ поручил нам это сделать»

Сидней, Австралия, 15 ноября 2017, 03:38 — REGNUM  Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что к концу года правительство намерено легализовать гей-браки в стране, передает Reuters.

«Австралийский народ поручил нам это. В этом году, к Рождеству, мы должны обязательно это сделать», — сообщил Тернбулл журналистам.

Ранее были опубликованы результаты «почтового референдума» по вопросу о легализации гей-браков в Австралии.

Согласно массовому опросу, в котором приняли участие 61,6% граждан страны, только 38,4% австралийцев являются противниками заключения браков между гомосексуалистами.

Напомним, вопрос легализации гей-браков в Австралии обсуждается много лет и в конце сентября 2017 года был вынесен на «почтовый референдум» — опросные листы были разосланы 16 млн зарегистрированных избирателей в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: «Гей-бракам в Австралии — быть»: Опрос Ipsos

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Сексуальные меньшинства и гомофобия

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