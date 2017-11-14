Программа капремонта жилья обойдется жителям Карелии в 38 млрд рублей

Петрозаводск, , 22:49 — REGNUM В правительстве Карелии 14 ноября прошло заседание, посвященное региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев напомнил, что реализация программы капремонта началась в 2015 году. Региональным оператором является Фонд капитального ремонта Республики Карелия. В настоящее время в программу, рассчитанную до 2044 года, включено 6734 многоквартирных дома. Оценочная стоимость программы — 38,4 млрд рублей.

По словам министра, за два года капремонт выполнен в 405 домах. Подавляющее большинство из них — двухэтажные деревянные здания с высокой степенью износа. При этом многие дома, попавшие в программу, капитальному ремонту не подлежат и должны быть снесены.

То есть, муниципальные власти зачастую массово вносят в программу капремонта жилые здания, которым место в другой программе — расселения аварийного жилья. Так, по оценке специалистов, из 195 домов в программе капремонта этого года 126 — должны быть снесены. А это две трети всех домов программы.

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Как подчеркнул глава Карелии Артур Парфенчиков, необходимо строго оценивать состояние каждого дома.

«Идет растрата средств на дома, которые требуют сноса. Мы не должны нарушать права жителей, которые могут участвовать в программе по переселению граждан из ветхого фонда», — цитирует слова главы Карелии пресс-служба регионального правительства.

В 2018 году Фонд капитального ремонта Карелии запланировал провести работы в 237 домах. По 99 из них уже разработана проектная документация, по 118 такие работы выполняются. Тридцать девять домов в следующем году ждет полная замена лифтов.

На сегодняшний день собираемость ежемесячных взносов на капремонт с населения составляет 90% (среднероссийский показатель — 88,6%). Лидерами по оплате стали Питкярантский, Кондопожский, Прионежский и Сортавальский районы республики. Наиболее низкая собираемость отмечена в Калевальском, Кемском, Муезерском районах.

Кроме того, министр Олег Ермолаев акцентировал внимание на низком уровне освоения средств. За время действия региональной программы начислено взносов на капитальный ремонт 1,843 млрд рублей, собрано 1,582 млрд рублей (85,8%), израсходовано всего 371,1 млн рублей.

Также на заседании сообщили о том, что со следующего года вырастет сумма ежемесячного взноса: вместо сегодняшних 6 рублей 95 копеек население будет платить по 7 рублей 60 копеек с каждого квадратного метра жилья.