МВД Грузии: Звонок о минировании аэропорта оказался ложным

Тбилиси, , 20:05 — REGNUM Звонок о наличии в Тбилисском международном аэропорту взрывного устройства оказался ложным. Об этом сообщили 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД Грузии.

По информации министерства, в центр по оперативному управлению неотложной помощью поступило собщение, на основании которого полиция и начала соответствующие действия. Были эвакуированы пассажиры, детально проверены оба терминала аэропорта и прилегающая к зданию аэропорта территория.

«В результате проведенных мероприятий установлено, что полученное сообщение действительности не соответствовало. В настоящее время все рейсы восстановлены, регистрация пассажиров проходит в обычном режиме», — сказано в сообщении МВД.

В связи с ложным сообщением возбуждено уголовное дело по статье 331 УК Грузии, следствие ведет Исани-Самгорское управление Департамента полиции города Тбилиси.

Отметим, статья 331 УК Грузии предусматривает ответственность за ложное сообщение о терроризме. Виновным грозит штраф или исправительные работы. Также лица, совершившие такое преступление, могут отправиться в места лишения свободы на срок до двух, а в особо тяжёлых случаях и от пяти до семи лет.

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