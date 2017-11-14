Минобороны проверяет сотрудника, снабдившего пресс-релиз скриншотом из игры

Москва, , 19:57 — REGNUM Скриншот из компьютерной игры для мобильных устройств, опубликованный в официальных аккаунтах Минобороны России в качестве доказательств содействия коалиции США с отрядами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был прикреплен гражданским сотрудником, в отношении которого начата проверка, сообщает 14 ноября российское военное ведомство.

Напомним, кадры из компьютерной игры и старая иракская видеосъемка сопровождали пресс-релиз Минобороны РФ с 13:00 до 14:00 мск. Затем Министерство обороны заменило их на настоящие снимки колонны боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отступавшей из города Абу-Кемаль в зону, подконтрольную сила коалиции США. Американские военные под надуманным предлогом отказались нанести по ним авиаудар, позволив перегруппироваться и совершить новые нападения на сирийские подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября МИД Сирийской Арабской Республики вновь заявил, что военные США находятся на территории Сирии без согласия законного правительства страны, что является нарушением базовых принципов ООН.

Таким образом МИД Сирии отреагировал на заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что ООН якобы разрешила американским военным действовать на сирийской территории

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