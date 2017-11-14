Попытка №2: В Воронеже не оставляют мечты о «зеленом поясе»

Воронеж, , 19:21 — REGNUM Ходатайство о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Воронежа передано в областную Общественную палату — во второй раз. Об этом ИА REGNUM сообщили в Управлении лесного хозяйства Воронежской области.

Как сообщили в управлении, в новом варианте проекта учтены предложения, которые прозвучали на общественных слушаниях 3 ноября.

В результате в проект включено 922 гектара Сомовского лесничества, 2328 гектаров Пригородного лесничества на территории Нагорной дубравы, парк Южный, бульвар Аллея Славы, сквер Солнечный, а также 100 гектаров дендрария НИИЛГиС.

Общая площадь лесопаркового зеленого пояса теперь увеличена более чем в три раза, до 4,7 тыс. гектаров.

В управлении отдельно подчеркнули, что из состава зеленого пояса исключены земли поселка Медовка.

Теперь, в соответствии с требованиями законодательства, в течение 30 дней общественной палатой Воронежской области будут проведены повторные общественные слушания. На них будет принято окончательное решение о том, получит Воронеж зеленый пояс, или нет.

Отметим, что планы по созданию так называемого зеленого пояса вокруг Воронежа были анонсированы летом 2016 года. Изначально речь шла о включении в пояс 1,5 тыс. га зеленых насаждений, находящихся вокруг Воронежа. Зеленая зона, в частности, предусматривает запрет на всякое строительство, за исключением общественно значимых объектов.

3 ноября состоялись общественные слушания по проекту зеленого пояса, итоги которых оказались весьма неожиданными. Проект был отклонен большинством голосов — 140 выступили против, 118 участников — за. При этом камнем преткновения оказались именно земли поселка Медовка в пограничном с Воронежем Рамонском районе, который давно облюбовали строители «элитного жилья».

Участники слушаний, проголосовавшие против, не захотели, чтобы поселок оказался в зеленом поясе. О причинах можно только догадываться, но тогда же, на первых слушаниях, представители общественной палаты сделали вывод, что охраняемая лесопарковая зона может помешать планам по застройке территории Медовки. Нельзя строить здесь и сейчас — территории являются землями сельскохозяйственного назначения, но с приданием им статуса природоохранной зоны застройщики могут потерять существующие лазейки.

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