ДОСААФ просят возродить авиаклуб в подмосковной Кубинке

Красногорск, , 18:55 — REGNUM Ветераны вооруженных сил, летчики-истребители в отставке, а также родители юнармейцев Московской области обратились к руководству Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) с просьбой возродить самый крупный авиационный клуб в стране, деятельность которого была приостановлена восемь лет назад. Об этом, как передает Газета.ru, говорится в письме, которое было направлено председателю организации, генерал-полковнику Александру Колмакову (имеется в распоряжении редакции).

Всего письмо подписали около пятисот человек, в числе которых герой Российской Федерации Леонид Макаренков и четыре заслуженных летчика РФ Александр Кутузов, Виктор Селютин, Геннадий Авраменко, Владимир Баженов. По мнению обратившихся, несмотря на реализацию в стране крупных военно-патриотических инициатив, к которым относятся, в том числе открытие парка «Патриот» и создание молодежного движения «Юнармия», юные россияне пока не могут ознакомиться с особенностями всех военных профессий.

«На данный момент юнармейцы имеют возможность получить представление о работе сухопутных и морских видов войск, считаем, что у них должна быть и возможность взаимодействия с авиационным видом войск. Только тогда у молодых людей, тянущихся к военному делу с малых лет, будет полное представление о военной службе, и они смогут выбрать лично для себя, какая из них им ближе», — подчеркивается в письме.

По мнению подписавшихся, сейчас — подходящее время для открытия аэроклуба, в том числе и из-за военной операции в Сирии. К участвующим в боевых действиях воздушно-космическим силам России приковано немалое внимание, говорится в документе. «Данный пример является вдохновляющим для наших детей, которые хотят узнать об авиации как можно больше, увидеть военные самолеты собственными глазами и пройти таким образом своеобразный профориентационный курс, чтобы в дальнейшем, когда пойдет выбор о роде войск, выбрать именно авиацию», — рассуждают авторы обращения.

Площадкой для патриотического воспитания и получения знаний о летном деле в Московской области мог бы стать аэроклуб ДОСААФ, созданный в 2004 году на аэродроме Кубинка Одинцовского района по согласованию с руководством Минобороны и главкомата ВВС, полагают авторы письма. Располагающийся на аэродроме «Кубинка» клуб входит в структуру общественно-государственной организации ДОСААФ и включен в так называемый перечень совместного базирования, утвержденный распоряжением правительства. Там же базируются пилотажные группы «Русские витязи и «Стрижи», и это соседство, по мнению родителей, будет для молодежи лучшим стимулом.

При этом клуб с 2009 года фактически не ведет деятельность. Возобновление работы клуба может создать «хороший прецедент по допризывной подготовке юных летчиков, позитивно скажется на патриотическом воспитании». «Не знаем, по каким причинам произошло закрытие клуба, но просим вас посодействовать в возобновлении его деятельности, а также просим помочь в интеграции московского областного подразделения «Юнармии» и данного клуба», — заключают авторы письма.

Как напоминает Газета.ru, негосударственное образовательное учреждение начального профессионального и дополнительного образования «Кубинский авиационно-технический спортивный клуб ДОСААФ России» зарегистрировано в 2006 году. За время работы клуба по программе обучения было подготовлено 88 летчиков-спортсменов. Всего в его авиапарке имеется 11 самолетов и 1 вертолет, в том числе 5 самолетов Як-52, 1 самолет Ан-2 и ряд других.

Клуб в Кубинке — один из лучших в ДОСААФ, и он полностью готов к функционированию, рассказали Газете.ru, в организации. Однако на текущий момент он не может работать, уточнили там, не уточняя причин.

По словам бывшего лидера авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» и директора Кубинского клуба Николая Дятла, сейчас учреждению не предоставляется разрешение на вылет самолетов, несмотря на наличие необходимых лицензий. По его словам, в начале 2017 года клуб обратился в войсковую часть для согласования графика образовательных полетов, но получил оттуда отказ со ссылкой на телеграмму ГК ВКС конца 2015 года, из которой следовало, что полеты Кубинского АТСК были запрещены до особого распоряжения. Тем не менее, военная прокуратура Красногорского гарнизона, в которую обратился Дятел, сообщила, что командир войсковой части, как старший авиационный начальник аэродрома «Кубинка», принял решение о запрете полетов в нарушение требований Воздушного кодекса (ответ военной прокуратуры имеется в распоряжение редакции — прим.) «По результатам проведения проверки в адрес командира войсковой части 62 632-А внесено представление об устранении нарушений закона», — отмечается в документе.

Представители инициативной группы также считают, что поддержка авиаклуба сможет создать важный прецедент в масштабах страны, поскольку перезагрузка деятельности учреждения даст стимул для развития подобных организаций в других регионах. Для поддержки этой идеи подписанты готовы обратиться и к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«Это был не просто частный клуб — он является частью ДОСААФ России, организации, которая была придумана и создана для того, чтобы общественность и армия лучше понимали друг друга. ДОСААФ предоставляет ряд услуг, которых больше нигде нельзя встретить, — рассказал герой Российской Федерации, заслуженный летчик Леонид Макаренко. — Конечно, он играл и важную профориентационную роль для молодежи. На занятиях ребята могли посмотреть, что собой представляет та или иная авиационная техника, понять, как устроен самолет, решить для себя, смогут они связать жизнь с небом или нет. За пять лет работы как минимум три выпускника клуба выбрали военную карьеру и стали летчиками-истребителями». По его словам, это может попасть в тренд обучения профессиональных кадров с юных лет и стать пилотным проектом, способствуя открытию подобных клубов в других регионах.