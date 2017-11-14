Москва вступает в сезон обледенений: сколько отключений ждёт регион в 2018?

Москва, , 20:04 — REGNUM Москва вступает в сезон обледенений и снега с дождём. Днём 14 ноября жители столицы получили смс-предупреждение от МЧС о возможном гололёде, и хотя мокрый снег действительно был, к 19 вечера обледенений не наблюдалось. Тем не менее, если взглянуть на карту сервиса Яндекс. пробки, город превратился в один нескончаемый затор.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на предупреждение отреагировали транспортные структуры столицы. Так, ГКУ «Центр организации дорожного движения» рекомендовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт, а в Мосгортрансе и Московском метрополитене доложили, что готовы к любым неожиданностям, которые приносит непостоянная московская погода, и перевезут всех желающих.

Тем временем метеорологи более скромные в прогнозах относительно разгула непогоды. Действительно ли город обледенеет наступающей ночью (а, памятуя аналогичные происшествия в предыдущие годы, ещё и останется без электричества) так до конца и не ясно.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в течение суток в Москве будет ветрено с порывами до 15 м/с. На дорогах возможна гололедица. В ночь на 15 ноября температура воздуха в городе будет выше нуля — 1…3°, а в области возможны заморозки −2…+3°. Днём воздух в Москве прогреется до 4…6° и 3…8° в районах Подмосковья. В среду, 15 ноября, осадки уменьшатся, и пройдут лишь местами. Ночью столбики термометров покажут −1…+1° в Москве и −4…+1° по области, днем — 2…4° в столице и 0…5° в Подмосковье.

Портал Gismeteo оказался ещё более лаконичным, а заморозки там ждут вообще не раньше воскресенья, 19 ноября.

Познакомить читателя с мнением ГУ МЧС по городу Москве о возможных природных аномалиях и мерах борьбы с ними, увы, не представляется возможным, на сайте ведомства произошла авария (надеемся, что не связанная с погодой), вся информация о событиях и прогнозах скрыта за не удаляемой иконкой рассказывающей о том, что можно узнать, посетив сайт ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский регион не раз страдал от природных аномалий, на Москву и область обрушивались ледяные дожди, после которых десятки тысяч людей по нескольку дней, а то и недель оставались без электричества. А снегопады, после которых город вставал в мёртвые пробки, а пригородные поезда задерживали или отменяли вовсе, более не воспринимаются москвичами, как стихийное бедствие. Одним из резонансных событий последнего времени стал повлекший за собой гибель людей ураган в Москве в мае 2017 года. После него количество смс-сообщений от МЧС с предупреждениями с предупреждениями о возможных погодных аномалиях выросло в несколько раз. Учитывая низкий процент верных прогнозов, предупреждения спасателей стали воспринимать менее серьёзно.

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