Вторник, 14 Ноября 2017 года
19:35:10 МСК

В Ярославской области бобров попытались сделать «крайними»

Общество

Однако, по мнению жителей, у каждого «бобра» есть фамилия и должность

В Ярославской области бобров попытались сделать «крайними»
Иллюстрация: Страница в Facebook Ярославского ОНФ
Река превратилась в болото

Ярославль, 14 ноября 2017, 18:38 — REGNUM  В Ярославской области садоводы обратились в региональный штаб Общероссийского народного фронта и попросили разобраться в ситуации с нарушением русла реки Великой, которая является притоком Волги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Садоводы из некоммерческого товарищества «Холодок» в Ярославском районе бьют тревогу: при строительстве нефтетрубопровода реку запрудили бревнами.

«Несколько лет назад через Великую уже строили трубопровод, тогда сделали нормальный понтонный мост. А в этот раз ее просто запрудили бревнами. Каждый день через реку ездят большегрузные длинномеры, спецтехника. В итоге пострадали берега, река разлилась. При этом, когда мы начали бить тревогу, нас попытались убедить, что во всем виноваты бобры!» — рассказала владелица одного из садовых участков Ольга Башкирова.

Она добавила, что из-за разлива реки затапливает расположенные выше по течению участки и постройки. Кроме того, по ее словам, грузовики разрушили два моста через ручьи, впадающие в реку.

Представители ОНФ выехали на место и смогли лично убедиться, что ситуация требует вмешательства.

Координатор региональной группы общественного мониторинга Народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Сергей Филимонов отмечает, что происходит все это в водоохранной зоне, где установлен специальный режим хозяйственной и другой деятельности.

«Сегодня мы убедились в том, что участок Великой превратился в грязную лужу. Граждане утверждают, что даже видели пятна от нефтепродуктов. Между тем эта река является притоком Волги», — сказал Сергей Филимонов.

Региональный штаб подготовит обращение в межрайонную природоохранную прокуратуру.

«Во всём виноваты бобры! Крутые бобры! Они, кстати, там действительно есть — эти бобры! Но валить на бедных зубастых меховичков ситуацию, когда из-за грубых нарушений трубоукладчиков уровень реки Великой поднимается более чем на 1,5 метра, вряд ли разумно… Думается, что с помощью природоохранной прокуратуры мы увидим поимённый список виноватых «бобров», хотя на указателях их «артель» прочитывается чётко» — комментирует ситуацию представитель ОНФ Игорь Ямщиков.

Также активисты ОНФ поставят в известность правительство области.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить