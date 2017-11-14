В Ярославской области бобров попытались сделать «крайними»

Ярославль, , 18:38 — REGNUM В Ярославской области садоводы обратились в региональный штаб Общероссийского народного фронта и попросили разобраться в ситуации с нарушением русла реки Великой, которая является притоком Волги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Садоводы из некоммерческого товарищества «Холодок» в Ярославском районе бьют тревогу: при строительстве нефтетрубопровода реку запрудили бревнами.

«Несколько лет назад через Великую уже строили трубопровод, тогда сделали нормальный понтонный мост. А в этот раз ее просто запрудили бревнами. Каждый день через реку ездят большегрузные длинномеры, спецтехника. В итоге пострадали берега, река разлилась. При этом, когда мы начали бить тревогу, нас попытались убедить, что во всем виноваты бобры!» — рассказала владелица одного из садовых участков Ольга Башкирова.

Она добавила, что из-за разлива реки затапливает расположенные выше по течению участки и постройки. Кроме того, по ее словам, грузовики разрушили два моста через ручьи, впадающие в реку.

Представители ОНФ выехали на место и смогли лично убедиться, что ситуация требует вмешательства.

Координатор региональной группы общественного мониторинга Народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Сергей Филимонов отмечает, что происходит все это в водоохранной зоне, где установлен специальный режим хозяйственной и другой деятельности.

«Сегодня мы убедились в том, что участок Великой превратился в грязную лужу. Граждане утверждают, что даже видели пятна от нефтепродуктов. Между тем эта река является притоком Волги», — сказал Сергей Филимонов.

Региональный штаб подготовит обращение в межрайонную природоохранную прокуратуру.

«Во всём виноваты бобры! Крутые бобры! Они, кстати, там действительно есть — эти бобры! Но валить на бедных зубастых меховичков ситуацию, когда из-за грубых нарушений трубоукладчиков уровень реки Великой поднимается более чем на 1,5 метра, вряд ли разумно… Думается, что с помощью природоохранной прокуратуры мы увидим поимённый список виноватых «бобров», хотя на указателях их «артель» прочитывается чётко» — комментирует ситуацию представитель ОНФ Игорь Ямщиков.

Также активисты ОНФ поставят в известность правительство области.