Комфорт и доступность: тульский губернатор расставил приоритеты для МФЦ

Тула, , 18:35 — REGNUM 34 отделения МФЦ и 111 территориально обособленных структурных подразделений работают на данный момент на территории Тульской области. 14 ноября губернатор Алексей Дюмин посетил отделение МФЦ № 33 в Туле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Алексей Дюмин ознакомился с работой специалистов центра, пообщался с посетителями.

Как рассказала заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елена Казмерчук, отделение №33 функционирует с 25 декабря 2015 года. В нем оборудованы 14 окон обслуживания заявителей. В отделении работают 24 сотрудника, в том числе 16 специалистов приема.

В целом сегодня в Тульской области работает 34 отделения МФЦ и 111 территориально обособленных структурных подразделений, в каждом муниципальном образовании численностью жителей свыше 1000 человек. Всего окон обслуживания заявителей по области — 405, а с учетом выделенных окон для бизнеса — 418. До конца года планируется увеличить количество окон для бизнеса путем создания центров оказания услуг (ЦОУ).

99,65% жителей региона имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за 9 месяцев 2017 года — более 94%.

Алексей Дюмин обратил внимание Елены Казмерчук и директора ГБУ ТО «МФЦ» Марчела Кептэнаря на отзывы, которые посетители оставляют на сайте МФЦ, и поручил им проработать проблемные вопросы.

«Повышение доступности государственных услуг для граждан — важнейшая задача. Ее поставил президент России Владимир Путин в одном из «майских» указов. Поэтому поручаю министерству по информатизации уделить особое внимание качеству обслуживания посетителей в МФЦ. Удобство и комфорт для граждан должны быть в приоритете», — подчеркнул глава региона.