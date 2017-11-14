Максим Поташев принял вызов студента на рэп-баттл: 300 тысяч просмотров

Москва, , 17:55 — REGNUM Видеоролик всероссийской олимпиады для студентов «Я — профессионал» с участием магистра игры «Что? Где? Когда?» Максима Поташева за первую неделю набрал более 300 тыс. просмотров на YouTube. Видео вышло в первую десятку трендов крупнейшего видеохостинга вскоре после запуска.

Видео «Максим Поташев принял вызов студента на рэп-баттл» было опубликовано 8 ноября. Знаток в рэп-диалоге со студентом доказал, что самостоятельно прийти к успеху — реально.

Ролик доступен в социальных сетях проекта «Я — профессионал». Влад Валов, более известный как Sheff, высоко оценил мастерство участников. По его словам, чем выше IQ исполнителя, тем интереснее слушать рэп.

Это уже второе видео от олимпиады «Я — профессионал». Первый ролик с участием министра экономического развития России Максима Орешкина, ставшего одним из лиц проекта, вышел 12 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 7 ноября продолжается активный этап регистрации на олимпиаду студентов «Я — профессионал».

Зарегистрироваться можно до 5 декабря на сайте проекта.

Авторизованные участники получат доступ к демоверсиям тестов по всем направлениям олимпиады.

Задания рассчитаны, в первую очередь, на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, а также магистратуры. Именно эти категории студентов поборются за призы: денежные премии, поступления в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов с максимальным баллом, стажировки в государственных и частных компаниях-лидерах российской экономики и профили в закрытой базе «Молодые профессионалы», доступной рекрутерам крупнейших компаний.

Однако попробовать свои силы вне конкурса организаторы призывают всех желающих. Все участники по итогам олимпиады получат сертификаты, которые смогут использовать в своих портфолио.

Студенты младших курсов, благодаря участию в проекте, получат представления о реальных требованиях работодателей. Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» — практикоориентированность. Задания составлены научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний.

Олимпиада проводится в несколько этапов. Отборочный этап пройдет в начале декабря онлайн. Заключительный очный этап состоится 27−30 января. Имена победителей назовут с 19 февраля по 2 марта.

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