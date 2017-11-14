День открытых дверей прошел в Липецкой областной клинической больнице

Липецк, , 17:52 — REGNUM В Липецкой областной клинической больнице 14 ноября прошел день открытых дверей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, представители СМИ смогли ознакомится с работой сосудистого центра, неврологического отделения, а также в отделении гемодиализа.

Региональный сосудистый центр, созданный в 2012 году на базе Липецкой областной клинической больницы, по праву считается одним из лучших в стране. Туда поступают больные со всех районов с самыми тяжелыми формами инфаркта и инсульта. Центр работает с современным диагностическому оборудованию, высокой квалификации врачей и четкой маршрутизации больных по принципу «зеленого коридора».

В День открытых дверей в ЛОКБ журналисты липецких СМИ вместе с главным врачом больницы Любовью Агафоновой и специалистами сосудистого центра прошли практически по всем этапам этого маршрута, начиная от приемного покоя до кабинета реабилитации. Лечение и реабилитация пациентов с инсультом — одно из главных направлений работы регионального сосудистого центра. В составе отделения неврологии 60 коек, из них 12 — в блоке интенсивной терапии и 48 — в палатах ранней реабилитации.

По словам заведующего неврологическим отделением Геннадия Кириллова, «золотой час» для больных с подозрением на инсульт составляет 3—4,5 часа. Это время, за которое можно успеть провести тромболизис и не допустить гибели клеток мозга. Уже в приемном отделении поступившим пациентам делают рентгеновскую компьютерную томографию для определения дальнейшей тактики лечения. В блоке интенсивной терапии проводят более глубокое обследование, позволяющее увидеть, какие именно питающие мозг артерии поражены.

За девять месяцев 2017 года медицинскую помощь в неврологическом отделении получили более 1320 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Со второго дня пребывания в стационаре с пациентами начинают проводить реабилитационные мероприятия. В результате от 60% до 66% перенесших инсульт пациентов выписываются из ЛОКБ независимыми в повседневной жизни.

В день открытых дверей журналисты побывали и в отделении гемодиализа ЛОКБ. Как рассказала заведующая отделением, главный нефролог регионального управления здравоохранения Ольга Лебедева, в Липецкой области в гемодиализе нуждаются 350 больных с хронической почечной недостаточностью. В области создано несколько диализных центров. В ЛОКБ процедуру очищения крови на аппарате «искусственная почка» проходят 40 человек из и близлежащих районов. Также помощь получают пациенты с тяжелой формой гипертонии, нарушением обменных процессов, с сахарным диабетом и другими заболеваниями.

В блок интенсивной терапии кардиологического отделения ЛОКБ попадают больные с самыми тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями. С начала 2017 года там лечились более трех тысяч пациентов, выполнено около 5500 рентгенохирургических вмешательств, в том числе 2290 селективных коронарографий, 625 пациентам выполнена ангиопластика и стентирование коронарных артерий. Ежегодно устанавливается более 300 электрокардиостимуляторов.

«С созданием регионального сосудистого центра отпала необходимость транспортировки больных в столичные клиники. Благодаря современному лечению удалось значительно сократить смертность от инфаркта миокарда», — отметила Любовь Агафонова.

В Липецкой области она практически в два раза ниже, чем в среднем по России. Успехи областной клинической больницы были высоко оценены главным кардиологом министерства здравоохранения Ириной Чазовой на профильной комиссии по кардиологии в Москве.

«Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения — приоритеты, над которыми мы работаем и будем продолжать работать», — подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королев.