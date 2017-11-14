Тульские МФЦ помогут жителям принять участие в выборах президента РФ

Тула, , 17:49 — REGNUM Жители Тульской области, которые в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года будут находиться не по месту жительства, смогут проголосовать на удобном для них участке. Причем теперь заявление об этом можно подать через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Как пояснили в пресс-службе, заявление в МФЦ о голосовании не по месту жительства можно подать не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования — то есть с 31 января по 12 марта следующего года.

Также подать заявление можно и через з федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» — не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за пять дней до дня голосования.

Также заявление можно подать и традиционно: в любую территориальную избирательную комиссию — не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования и в любую УИК — не ранее чем за 20 и не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Жителям региона, прибывшим в день выборов в помещение для голосования и включенным в список избирателей данного избирательного участка, по предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, выдается избирательный бюллетень.