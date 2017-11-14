ФСБ: Волна телефонного терроризма накрыла почти всю страну

Москва, , 17:28 — REGNUM Волна телефонного терроризма за последние месяцы накрыли 75 регионов Российской Федерации (из 85). Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил заместитель начальника московского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Андрей Яценко.

По его словам, с начала осени 2017 года порядка 600 анонимных звонков о минировании поступили в правоохранительные органы Москвы. Порядка 100 подобных сообщений были в Московской области.

«Всего, по нашим подсчетам, данная волна охватила порядка 75 регионов РФ, всего поступило около 2 тысяч сообщений», — рассказал Яценко.

Он подчеркнул, что главная опасность этой волны телефонного терроризма была в том, чтобы за валом ложных звонков о минировании не пропустить информацию о реально готовящемся теракте. Яценко напомнил, что ни один из ложных звонков о минировании так и не подтвердился.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. Как рассказал директор ФСБ Александр Бортников, за этими ложными звонками стоит группа из четырех граждан Российской Федерации, которые находятся за рубежом.

Что касается ущерба от волны телефонного терроризма, то его оценки разнятся. По оценкам ФСБ, ущерб от ложного минирования в Москве составил порядка 150 млн рублей. Столичные власти говорят о «сотнях миллионов рублей».