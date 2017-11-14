В Петербурге разбираются, почему выгнали из кафе ребенка-инвалида

Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова направила обращения прокуратуру и Роспотребнадзор в связи с неприятным случаем в одном из торгово-развлекательных центров, где группу подростков, среди которых был инвалид-колясочник, вынудили покинуть кафе при кинотеатре. Об этом сообщили 14 ноября в аппарате омбудсмена.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также обратится в прокуратуру Петербурга с просьбой проверить все обстоятельства инцидента и ход реализации программы «Доступная среда» в городе на Неве. «Возмущена дискриминацией лиц с ограниченными возможностями и считаю подобные действия в отношении подростка недопустимыми в цивилизованном государстве», — заявила Москалькова, которую цитирует ТАСС.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что подростку-инвалиду на коляске и его друзьям предложили без объяснения причин уйти из кафе, объяснив это тем, что у них «частное заведение», и ребята якобы «не прошли фейс-контроль». При этом речь идет об общедоступном кафе при кинотеатре, где можно скоротать время в ожидании сеанса или посидеть после него.

Мама ребенка-инвалида предположила, что причиной такого враждебного поведения сотрудников кафе стало нежелание видеть ее сына в своем заведении и высказала свое негодование произошедшим.

Как сообщили сегодня в аппарате детского омбудсмена Петербурга, в разговоре со Светланой Агапитовой мать подростка сообщила, что друзья ее сына не раз бывали в этом кафе, и никогда никаких проблем не возникало. Мальчик-инвалид оказался там впервые, и слова администратора кафе о необходимости покинуть заведение принял на свой счет.

По версии же сотрудников киноцентра, ребята не хотели ничего заказывать, объяснив свое присутствие необходимостью «зарядить телефон», причем билетов на киносеансы у них не было. Как утверждает администрация заведения, подростки «вели себя шумно и разбрасывали салфетки», а друзья школьника-инвалида якобы ранее неоднократно вызывали нарекания сотрудников своим поведением. При этом к подростку на инвалидной коляске никаких претензий не было, заявляют в киноцентре.

«Очень часто подобные ситуации заканчиваются лишь бурным обсуждением в публичной сфере. Поговорили, повозмущались и разошлись. Вот и сейчас — уже было столько шума, а ни одного заявления в надзорных органах до сих пор нет. Именно поэтому я решила воспользоваться своим правом инициативного обращения в контролирующие органы», — объяснила Светлана Агапитова.

По мнению детского омбудсмена Петербурга, в любом случае от сотрудников общественных заведений требуется особенная деликатность в общении с «особенными» подростками, чтобы не нанести им психологическую травму.

«Если причина конфликта была в поведении ребят — надо было четко и внятно ее объяснить, а не прикрываться туманными формулировками типа «вы нам не нравитесь» или «не прошли фейсконтроль», — добавила Агапитова.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы инвалидов в РФ часто освещаются неправильно, считает главный редактор литературно-художественного звукового журнала Всероссийского общества слепых «Диалог» Ирина Зарубина. Об этом она заявила 13 ноября в рамках круглого стола, прошедшего в Общественной палате РФ.

«От того, как инвалид представлен на телевидении и радио, как о нём пишут, зависит то, как воспринимается этот человек обществом. К сожалению, далеко не всегда СМИ адекватно освещают наши проблемы и показывают их так, как нам бы этого хотелось», — отметила она.

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