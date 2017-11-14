Правительство Ярославской области закупает «золотые» ежедневники

Ярославль, , 17:13 — REGNUM На сайте Госзакупок опубликован конкурс на изготовление ежедневников для нужд правительства Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена закупки — 339 тысяч рублей. На эту сумму планируется закупить 150 ежедневников в упаковке, то есть по 2260 рублей за штуку. В документации к закупке сказано, что материал обложки — искусственная кожа, предполагается золотое тиснение.

Кроме того, объявлен конкурс на изготовление 120 планингов датированных в твердой обложке с начальной ценой в 280 тыс рублей. В них должны присутствовать художественное изображение карты Ярославской области, информация об основных памятных датах 2018 года, связанных с Ярославской областью, геральдическая символика региона, тиснение фольгой золотого цвета. За единицу продукции правительство готово заплатить 2300 рублей.

Кому достанутся планинги и ежедневники, неизвестно — возможно, они закупаются как новогодние сувениры и подарки. Будем надеяться, что первые лица региона ими тоже воспользуются.