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Правительство Ярославской области закупает «золотые» ежедневники

Общество

На каждый планируют потратить 2300 рублей

Правительство Ярославской области закупает «золотые» ежедневники
Правительство Ярославской области

Ярославль, 14 ноября 2017, 17:13 — REGNUM  На сайте Госзакупок опубликован конкурс на изготовление ежедневников для нужд правительства Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена закупки — 339 тысяч рублей. На эту сумму планируется закупить 150 ежедневников в упаковке, то есть по 2260 рублей за штуку. В документации к закупке сказано, что материал обложки — искусственная кожа, предполагается золотое тиснение.

Кроме того, объявлен конкурс на изготовление 120 планингов датированных в твердой обложке с начальной ценой в 280 тыс рублей. В них должны присутствовать художественное изображение карты Ярославской области, информация об основных памятных датах 2018 года, связанных с Ярославской областью, геральдическая символика региона, тиснение фольгой золотого цвета. За единицу продукции правительство готово заплатить 2300 рублей.

Кому достанутся планинги и ежедневники, неизвестно — возможно, они закупаются как новогодние сувениры и подарки. Будем надеяться, что первые лица региона ими тоже воспользуются.

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Государственные закупки

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