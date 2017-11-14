Законопроект, гарантирующий учителям оплату труда за ГИА, внесен в Госдуму

Москва, , 17:02 — REGNUM Законопроект, гарантирующий учителям оплату труда в дни проведения ЕГЭ и подобных экзаменов, внесла в Госдуму депутат Алена Аршинова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Анализ результатов мониторинга оплаты труда лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования ГИА-11 в регионах показал, что труд педагогов не всегда оплачивается, обеспокоена автор.

Инициатива предусматривает применение гарантий и оплаты не только в отношении педагогических работников, участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении ЕГЭ, а в целом в проведении ГИА-9 и ГИА-11 во всех формах, установленных действующим законодательством об образовании.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и не приведет к новым финансовым обязательствам бюджетов других уровней, поскольку оплата труда педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, и так является финансовым обязательством субъектов РФ и муниципалитетов в зависимости от того, кто является учредителем образовательного учреждения.