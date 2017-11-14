Фонд памяти Цоя не собирается переносить памятник музыканту в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Фонд памяти Виктора Цоя в Петербурге не собирается переносить памятник музыканту с утвержденного ранее места. Об этом заявила 14 ноября председатель правления фонда Светлана Власова, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, Фонд был не в курсе разворачивающейся вокруг памятника конфликтной ситуации, сотрудники узнали обо всем от журналистов.

Напомним, по словам депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Дениса Четырбока, более 1 тыс. жителей Кировского района, дома которых расположены у сквера на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого, требуют не устанавливать памятник Цою под их окнами, а найти для него другое место, вдали от жилых домов. Четырбок заявил, что повторно попросил губернатора Георгия Полтавченко создать комиссию для урегулирования этого вопроса «в связи с усилившейся социальной напряженностью».

«Люди выражают свое негодование по поводу установки памятника около жилых домов. По словам петербуржцев, такое место станет точкой притяжения не только поклонников творчества музыканта, но и любителей нарушать общественный порядок. В пример они приводят печально известную «стену Цоя» в Москве, происшествия у которой постоянно пополняют сводки новостей известиями о вандализме, грабеже, нападениях. Заявители делают акцент на том, что они не против непосредственно установки памятника, их не устраивает только одно — место его установки. Жители недовольны тем, что их мнение не спросили при выборе расположения памятного места. В то же время Фонд памяти Виктора Цоя, который выступил инициатором установки памятника, отказывается идти на контакт с жителями и предлагать другие адреса. В ответ на это заявители сообщили, что намерены отстаивать свои интересы до конца, вплоть до проведения протестных акций», — сообщили в аппарате Четырбока.

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Смольный заявил депутату, будто Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) написал в Фонд письмо с предложением найти другое место для памятника. Накануне Светлана Власова еще никаких писем от чиновников не получала, но сегодня оно уже попало к ней в руки.

В итоге, отметила она, место установки будущего памятника никто не отбирает. «Законодательно изменить место установки памятника при действующем постановлении правительства города нельзя. КГА прислал письмо с предложением рассмотреть возможность установки памятника по иному адресу. У Фонда такой возможности нет, и нет иного адреса», — сообщила Власова.

Кроме того, она ознакомилась с запросами депутата Четырбока и письмами жильцов, которые изложены на 22 страницах. «Попозже напишу ответ», — пообещала Власова.

Памятник Виктору Цою уже отлит и находится на заводе, у Фонда есть все необходимые согласования для его установки.

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