Эксперты определят проходные баллы на президентские гранты

Москва, , 15:56 — REGNUM Объединенный экспертный совет сформирует предварительный список победителей второго конкурса президентских грантов. Заседание экспертного совета Фонда президентских грантов проходило 14 ноября.

Также специалисты утвердят итоговые баллы заявок на участие во втором конкурсе.

После этого совет подготовит предложения координационному комитету по «проходным» баллам.

Таким образом, в проект перечня победителей конкурса войдут все участники конкурса, заявки которых набрали баллы не ниже «проходных».

Во втором конкурсе заявки оценивали 693 эксперта из большинства регионов России.

С 1 по 10 ноября результаты работы экспертов были рассмотрены членами объединенного экспертного совета с участием членов координационного комитета по проведению конкурсов отдельно по каждому из 12 грантовых направлений.

По словам исполнительного директора Фонда президентских грантов Антона Долгова, каждый проект оценивали как минимум два эксперта.

«Для того чтобы обеспечить независимость экспертизы и исключить взаимодействие экспертов, один из них, как правило, из региона, откуда был подан проект, второй — обязательно из другого субъекта Федерации», — отметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, некоммерческие организации (НКО) в ходе второго конкурса президентских грантов подали свыше 9,5 тысячи заявок на общую сумму 30 миллиардов рублей.

Грантовый фонд составляет более 4,5 млрд рублей. Итоги второго конкурса объявят 24 ноября.

Напомним, первый конкурс проводился с 17 апреля по 31 мая. Из шести тысяч заявок проходной балл получили только 1023, а гранты выдали 970 организациям из 79 регионов России. Сумма грантов составила 2 млрд 250 млн рублей.

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