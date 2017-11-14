В Тбилиси скончалась бабушка Саакашвили

Тбилиси, , 15:29 — REGNUM Мзия Церетели, бабушка экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, скончалась на 86-м году жизни в Тбилиси, об этом написала 14 ноября в своем Facebook редактор грузинского издания «Хроника +» Элисо Киладзе.

«Госпожа Мзия Церетели умерла. Я разделяю печаль семей Темури (дядя Саакашвили — прим. ИА REGNUM ) и Джули (мать Саакашвили — прим. ИА REGNUM ) Аласания, Михаила Саакашвили», — написала Киладзе в соцсети.

Согласно данным СМИ, бабушка Михаила Саакашвили открыто поддерживала политические авантюры своего внука.

Отмечается, что Мзия Церетели присутствовала в ноябре 2012 г. на заседании дипломатического клуба фонда «Открой Украину» на тему: «Регион на перекрестке: европейская перспектива для Украины и Грузии» в Киеве, в котором принял участие Арсений Яценюк, обсудивший с Михаилом Саакашвили состояние взаимоотношений Грузии и Украины с Европейским Союзом.