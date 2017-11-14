ГД на следующей неделе обсудит санкции за жестокое обращение с животными

Москва, , 15:01 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за жестокое обращение с домашними животными Госдума может рассмотреть в первом чтении на следующей неделе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Думаю, на следующей неделе пойдет», — сказал парламентарий.

По его словам, все фракции поддержали инициативу, которая носит упреждающий характер, тем более, что законопроект об ответственном обращении с животными «завис».

Законопроектом устанавливается, что жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего, или группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо сопряженное с демонстрацией в СМИ, в том числе в интернете, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Одновременно наряду с лишением свободы вводятся и альтернативные санкции в виде штрафов, исправительных работ, ограничения свободы.

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