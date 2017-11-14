Названа причина смерти балетмейстера Мариинки в кресле стоматолога

Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу отвергли прозвучавшие в СМИ претензии в «волоките» и «несвоевременном» возбуждении уголовного дела по факту смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева в ходе стоматологической операции минувшим летом.

Напомним, 2 июня 2017 года Вихарев обратился в ООО «Клиника доктора Лившиц» в Петербурге для проведения стоматологической операции. В ходе операции 55-летний мужчина скончался. По факту случившегося была начата доследственная проверка. Эта трагедия вызвала большой общественный резонанс.

Как сообщили сегодня, 14 ноября, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по результатам проверки 30 июня было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

В ГСУ СКР сегодня назвали точную причину смерти балетмейстера. Она стала следствием оказания небезопасных медицинских услуг и наступила от гипертрофической кардиомиопатии (симметричный тип) со вторичным диффузно-очаговым агрессивным, преимущественно лимфоцитарным миокардитом на фоне проведенного анестезиологического пособия.

Как установлено, во время оказания стоматологических услуг Вихареву врачами ООО «Клиника доктора Лившиц» к операции был привлечен анестезиолог ООО «Центр интегративной медицины — ИнАлМед».

«В ходе следствия проведен осмотр места происшествия, изъята компьютерная техника, медицинские документы потерпевшего, лекарственные препараты, медицинские приборы, иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Допрошены врачи и медицинский персонал, назначен ряд различных экспертиз. Выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — заверили в следственных органах СКР по Санкт-Петербургу.

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В то же время сотрудники управления Рсздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти ранее установили, что «Клиника доктора Лившиц» была не вправе осуществлять услуги по анестезиологии и реаниматологии. Клиника заключила договор с ООО «Центр интегративной медицины — ИнАлМед», которое, в свою очередь, не имеет права оказывать медицинскую помощь вне адресов, указанных в его лицензии.

Таким образом, привлеченный анестезиолог, работавший в стоматологической клинике во время операции Вихареву, не имел на это законных оснований.

Как сообщили 10 ноября в региональном управлении Росздравнадзора, по его инициативе Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области на ООО «Клиника доктора Лившиц» наложен штраф на общую сумму 200 тыс. рублей. ООО «Центр интегративной медицины — ИнАлМед» оштрафовано судом на 100 тыс. рублей.

Что же касается уголовной составляющей этой трагической истории, то по фактам, выявленным в ходе контрольно-надзорных мероприятий, как раз и расследуется органами СКР уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Сергей Вихарев окончил Ленинградское хореографическое училище им. А.Я. Вагановой в 1980 году и в том же году был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинский театр). Лауреат международных конкурсов артистов балета. В 1999—2006 годах являлся главным балетмейстером Новосибирского театра оперы и балета. С 2007 года служил балетмейстером-репетитором Мариинского театра. Сергей Вихарев похоронен на Серафимовском кладбище Петербурга.

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