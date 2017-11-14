Бывший губернатор Белых женился в «Матросской тишине»

Москва, , 14:36 — REGNUM Церемония бракосочетания бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых и его невесты состоялась в «Матросской тишине» 14 ноября, сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Мой подзащитный сочетался браком со своей невестой», — цитирует РИА «Новости» слова защитника.

Напомним, предложение своей возлюбленной Белых сделал 11 октября на заседании суда в ходе слушаний по уголовному делу о взятке.

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Будущая жена Белых выступала в суде в качестве свидетеля. Судья предложила подсудимому задать вопрос свидетелю, на что экс-губернатор предложил невесте выйти за него замуж. Свидетель ответила на данное предложение согласием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года Никита Белых был задержан по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, он получил лично и через посредников €400 тыс. (около 28,5 млн рублей).

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Спустя месяц, президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности Белых в связи с утратой доверия.

Ранее в 2017 году Путин сообщил, что получение губернатором Кировской области крупной суммы в долларах от бизнесмена в московском ресторане выглядит более чем странно и в этом вопросе должен разобраться суд.

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