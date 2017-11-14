В ярославской облдуме сократят число заместителей председателя

Ярославль, , 14:30 — REGNUM Группа депутатов ярославской областной думы предложила изменить число заместителей председателя регионального парламента, установив его в количестве трех человек.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев.

11 областных депутатов предложили изменить регламент ярославской областной думы и уменьшить число заместителей с четырех до трех.

«Когда Евгений Заяшников, который был заместителем председателя, болел, то остальные трое заместителей распределили его обязанности между собой. Эту работу выполняли Виктор Волончунас, Павел Исаев и я. Мы справлялись. До выборов нового созыва думы осталось немного и поэтому мы решили отказаться от четвертого заместителя и сэкономить бюджетные средства», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Единая России» Николай Александрычев.

Напомним, Евгений Заяшников после продолжительной болезни ушел из жизни 10 ноября.

Зарплата заместителя председателя облдумы — около 120 тысяч рублей в месяц, поэтому народные избранники до срока окончания своих полномочий сэкономят около миллиона рублей. Следующий созыв областных депутатов сам будет решать — какое количество заместителей оставить.