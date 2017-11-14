Приморские общественники выступили против внедрения ювенальных норм

Владивосток, , 14:09 — REGNUM Возле Приморского отделения Приемной президент РФ во Владивостоке прошел одиночный пикет активиста общероссийской общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) против проекта касательно вопроса отобрания детей, рассматриваемого на Пленуме Верховного суда, сообщает 14 ноября корреспондент ИА REGNUM.

По словам активистки Приморского отделения РВС, 13 и 14 ноября по всей России проходят пикеты против проекта постановления, который предложен Пленуму Верховного суда России еще в октябре 2017 года. Рассмотрение законопроекта намечено на 14 ноября. Согласно новому проекту, как утверждает общественница, ювенальное лобби получит больше возможностей изымать детей из семей под любым надуманным предлогом, поскольку сможет расширенно трактовать понятие «непосредственная угроза жизни ребенка».

«Простых жителей города интересует проблема внедрения Ювенальной Юстиции в нашей стране, многие подходят, интересуются, расспрашивают и негодуют. Главная проблема в том, что общество не ставят в известность о принятии таких важных документов, как «Десятилетие детства», проект Постановления Пленума Верховного суда, который будет обсуждаться сегодня, всё происходит без огласки, что называется «втихаря». А мы, простые граждане, понимаем, что ювенальная юстиция, закрепленная на законодательном уровне, приведет к разрушению института семьи», — поделилась своей позицией активистка РВС.

Напомним, что на 14 ноября намечено рассмотрение Верховным судом Российской Федерации нового проекта постановления. Пикеты общественников из РВС прошли по всей стране от Дальнего Востока до Центральной России.

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