Астана, , 14:16 — REGNUM В Казахстане создана электронная база учета осужденных лиц, заявил 14 ноября глава комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры республики Багдат Мусин на своей странице в Facebook.

По его словам, ежегодно около 50 сотрудников вручную обрабатывали более 300 тыс. извещений и карточек, содержащие информацию по судебным решениям, исполнению наказания, а также движению и освобождению из колоний осужденных лиц.

«Сейчас чтобы исключить ненужную рутинную работу, Комитет прощается с архаичным способом передачи информации на специальных бланках по учету осужденных лиц», — написал Мусин.

Он добавил, что эти данные необходимы для погашения судимости и, чтобы обеспечивать их полноту, «тонны бумаг пересылались из одного органа в другой». При этом это не только человеческие ресурсы, но и потраченные бюджетные средства, отметил глава комитета.

«В этом году в рамках цифровизации процессов мы завершили эту работу и интегрировались с системами Комитета уголовно-исполнительной системы МВД (КУИС)», — подчеркнул Мусин.

В настоящий момент в базу уже подгрузили сведения в отношении всех содержащихся в колониях и на пробационном учете лиц, налажена ежедневная выгрузка, а также проводится работа по созданию аналитических инструментов.

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