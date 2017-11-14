В Сирии погиб чемпион мира по боксу, воевавший на стороне террористов

Дамаск, , 14:06 — REGNUM Воевавший на стороне террористов чемпион мира по боксу Вячеслав Лапшин погиб в Сирии. Он увез семью в Турцию, а затем перебрался в Сирию, чтобы воевать за «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила журналистам его сестра.

Вместе с матерью она встречала семью Лапшиных в аэропорту города Грозного, но сообщила, что не хотела бы привлекать внимание мамы, которая не знает о гибели сына.

«Слава с женой и тремя детьми уехал в Турцию в июне 2015 года на отдых по путевке, и там они остались. Позднее он перебрался в Сирию. В марте 2016 года он погиб. Мама до сих пор думает, что он в Турции, я не смогла ей сказать о том, что брата больше нет», — цитирует РИА «Новости» женщину.

Она сообщила, что брат Вячеслав был профессиональным спортсменом и чемпионом мира по боксу. Задолго до отъезда в Сирию он принял ислам, однако родственники относились к этому спокойно.

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Отношения с братом у нее были доверительными, но причин, побудивших его уехать в Сирию, она не знает. Сестра указывает на то, что Лапшин мог отправиться воевать за террористов после того, как ему «могли запудрить мозги в мечети, которую он посещал».

Лапшин родился в Уфе 21 июня 1981 года. За свою профессиональную карьеру он провел девять боев (в 2005—2009 годах), одержав пять побед. На ринге он выступал во втором полулегком весе (до 58,9 килограмма).

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В 2006 году победил на соревнованиях Малых олимпийских игр и стал чемпионом России.

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