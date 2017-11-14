Битва с машинами в Ярославской области: КОИбы хотят взять под контроль

Ярославль, , 13:47 — REGNUM Депутаты областной думы предлагают на законодательном уровне ввести на избирательных участках обязательный контрольный пересчет вручную, чтобы исключить «программирование» КОИбов на нужный результат, сообщает корреспондент ИА REGNUM

С предложением ввести соответствующие изменения областной закон «О выборах» выступили депутаты-коммунисты: Александр Воробьев, Елена Кузнецова, Эльхан Мардалиев и Михаил Парамонов.

Согласно их поправке, проведение контрольного, то есть ручного подсчета голосов избирателей проводится не менее чем на 5 процентах определяемых жребием избирательных участков (но не менее чем на трех избирательных участках), на которых использовались технические средства. При этом жеребьевка проводится вышестоящей комиссией в течение получаса после окончания времени голосования, а результаты жеребьевки доводятся до сведения каждой участковой комиссии незамедлительно.

Депутаты поясняют, что возможность проведения ручного контрольного подсчета голосов и его порядок предусмотрены пунктом 32 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Напомним, по итогам осенних выборов губернатора Ярославской области и депутатов муниципалитета лидеры КПРФ и «Яблока», кандидаты в депутаты от этих партий, а также независимый кандидат обвинили власть в программировании КОИБов на победу «Единой России» и потребовали произвести выборочный публичный ручной пересчет голосов на выборах в муниципалитет.

Кандидаты говорят о многочисленных косвенных признаках того, что комплексы обработки избирательных бюллетеней были настроены на победу одной партии и кандидатов от нее.

В пересчете голосов им было отказано.

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