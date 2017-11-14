Против задержанного в Греции Винника подан иск на сумму €1,4 млрд

Лимасол, Кипр, , 13:45 — REGNUM В отношении гражданина России Александра Винника, задержанного в Греции по запросу США за отмывание денег через созданную им биржу криптовалют, и 17 компаний, работавших с криптовалютной биржей, поступил иск на сумму €1,406 млрд, сообщает 14 ноября RT.

Владелец платежных систем OKPAY и MoneyPolo Сергей Майзус требует возмещения ущерба, нанесённого его деловой репутации. По словам истца, Винник и его партнеры с целью отмывания денег подделывали документы и предоставляли ложную информацию при использовании принадлежащих Майзусуплатежных систем.

В исковом заявлении также говорится, что была распространена ложная информация об использовании платежных систем истца с целью отмывания денег.

По словам адвоката ВинникаТимофея Мусатова, его подзащитный незнаком с Майзусом и общался с истцом только через переписку.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября 2017 года Мусатов сообщил, что Верховный суд Греции 15 ноября примет в отношении его подзащитного решение об экстрадиции в США.

В начале октября Генпрокуратура РФ также сделал запрос в суд Греции для выдачи Винника, на которого в России возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах.

Винник был задержан 25 июля 2017 года на курорте Халкидики в Греции по запросу США. В гостиничном номере, где проживал подозреваемый, были изъяты компьютеры и телефоны.

Винник подозревается в отмывании до $4 млрд с помощью созданной им биржи криптовалют.

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