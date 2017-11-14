Калужского губернатора разозлили: Привлекайте их к ответственности

Калуга, , 13:50 — REGNUM В Калужской области не хватает производственных мощностей для захоронения неутилизируемых отходов. Об этом 13 ноября заявил на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти руководитель регионального управления Росприроднадзора Иван Глумов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы надзорного ведомства, проектная вместимость большей части полигонов практически исчерпана. Строительство новых площадок требует значительных временных и финансовых затрат. Необходимо также рекультивировать 14 неэксплуатируемых полигонов, провести корректировку территориальной схемы обращения с отходами и разработать профильную программу.

На сегодняшний день на территории Калужской области расположен 31 полигон, в том числе четыре промышленных. В государственный реестр объектов размещения отходов включены 17. Основная обработка ведется на мусоросортировочных комплексах в Обнинске, Сухиничах и на калужском заводе по производству альтернативного топлива. Обезвреживанием отходов занимаются ООО «Регион-Центр-Экология» в Калуге и ООО «Экофарм» в Обнинске. За 9 месяцев 2017 года специалистами управлением проведено 26 плановых и 149 внеплановых проверок. Выявлено 213 несанкционированных свалок, из которых 200 ликвидировано.

Между тем, доклад руководителя регионального управления Росприроднадзора, посвященный исполнению законодательства в сфере обращения с отходами, вызвал раздражение у губернатора области Анатолия Артамонова. Губернатору особенно не понравились слова о том, что если компания-владелец полигона твёрдых коммунальных отходов обанкротилась, рекультивацией должен заниматься собственник земли, которым, как правило, является муниципалитет.

«Я не обнаружил ни одного положительного момента в работе по этой теме», — возмутился губернатор. — Шесть гектаров земли в Ерденево самозахватили люди, которые из Москвы принимали эти отходы. Никто пальцем даже не погрозил на них! А теперь вы говорите: «Идите, муниципалитет, и рекультивацию делайте!» А вы для чего здесь заработную плату получаете на территории? А они все живые. Живут себе и здравствуют на территории Калужской области, в Малоярославецком районе. Привлекайте их к ответственности, заставляйте их рекультивировать. Не будем мы с муниципалитетами эту работу делать».

От глав муниципалитетов он потребовал прекратить публичное обсуждение строительства мусороперерабатывающих комплексов.

«Кончайте вот эту всю вакханалию со всякими там общественными слушаниями и так далее и тому подобное. Все должно проводиться в строгом соответствии с федеральным законодательством, нормами этого законодательства — удалённости этих объектов. Места для их расположения должны выбираться в соответствии с теми экологическими требованиями, которые прописаны в законодательстве, где всё реально точно. Вот начинаем митинговать, давать возможность всякому отребью себе политический капитал сколачивать на этом… Вы взяли власть в свои руки? Осуществляйте властные полномочия свои!» — заявил Анатолий Артамонов.

Напомним, в настоящее время в Калужской области ведётся работа по переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с участием регионального оператора по обращению с ТКО. Его планируется выбрать по итогам конкурса, отбор регионального оператора планируется завершить до 1 января 2018 года. Однако, по данным калужских СМИ, жители Дзержинского, Износковского районов и села Детчино выступили против строительства на их территории мусороперерабатывающего завода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с утилизацией и переработкой бытовых отходов в Калужском регионе крайне сложная — область буквально «утопает» в мусоре. Большинство полигонов переполнены и пришли в негодность. Ситуация усугубляется ещё и тем, что, помимо местного мусора, на калужскую землю везут бытовые отходы из Москвы и Подмосковья.

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