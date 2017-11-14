Бывший белгородский имам приговорен к 8,5 годам колонии

Белгород, , 13:30 — REGNUM Бывший имам из Белгорода Файзулла Исмаилов, осужденный в 2016 году за незаконное хранение оружия и боеприпасов, не занимался вербовкой в религиозно-экстремистскую группы, отбывая наказание в колонии. Как сообщил портал Go31.ru, в региональном управлении ФСИН эту информацию опровергли.

Исмаилов в колонии действительно на полгода был переведен в помещение камерного типа, как ранее сообщала «БелПресса» со ссылкой на собственный источник, но из-за нарушения порядка, а не из-за уголовного дела о содействии террористам. Действия, за которые было возбуждено новое дело, он совершил еще на свободе.

Публикация была дополнена ответом исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Белгородской области Андрея Конева:

«За время отбывания наказания [Исмаилов] признан злостным нарушителем, характеризуется отрицательно, состоит на профилактических учётах. В феврале 2017 года за систематическое нарушение установленного порядка отбывания наказания Исмаилов был переведён в помещение камерного типа (ПКТ) колонии сроком на 6 месяцев. Действий, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, направленных на вовлечение иных лиц в занятие террористической деятельностью, а также попыток создания религиозно-экстремистских ячеек за время нахождения в исправительной колонии Исмаилов не предпринимал. 9 ноября 2017 года Московским окружным военным судом Исмаилов Ф.К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, совершённого в период его нахождения на свободе. Приговор не вступил в законную силу»

Адвокат имама Андрей Сотников сообщил, что Исмаилова приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Подробностей приговора он не раскрыл, сославшись на подписку о неразглашении информации, но уже выразил намерении обжаловать и этот приговор.

Комментируя то, что его подзащитный полгода провел в помещении камерного типа, Сотников рассказал, что постановления о нарушении порядка Исмаилов получал неоднократно:

«Обжаловать их бесполезно. Как правило, это незастёгнутая верхняя пуговица или неправильно застеленная кровать. Мы полагаем, что к нему такое отношение из-за его статьи», — цитирует Сотникова Go31.ru.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года в молельном доме белгородской общины мусульман «Мир и созидание» прошли обыски, в ходе которых были обнаружены оружие, патроны и взрывчатка. Следствие сочло, что запасы принадлежали имаму Файзулле Исмаилову, и ходатайствовало о заключении его под стражу. Имама оштрафовали на 4,5 тыс. рублей за распространение экстремистской религиозной литературы, а 10 мая 2016 года суд признали виновным по статьям «Незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов» и «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ».

Исмаилову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима. Апелляционная инстанция после жалобы адвоката имама оставила приговор в суде. Новый приговор — 8,5 лет — считается вступившим в силу и отсчитывается от даты, когда имама заключили под стражу после обысков.

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