Минск оставляет белорусов с ограниченными возможностями не у дел

Минск, , 16:10 — REGNUM Большая часть людей с ограниченными способностями в Белоруссии является социально неадаптированной. Так, в 2017 году в республике было зафиксировано 556 тысяч инвалидов, многие их которых не работают. Такие данные приводятся в исследовании «Обзор о положении детей-инвалидов и молодых инвалидов в Беларуси», проведенном в рамках проекта «Повышение вклада организаций гражданского общества в принятие решений в интересах уязвимых групп населения» Центра социальных и экономических исследований CASE Belarus при участии международного общественного объединения АКТ, пишет сегодня, 14 ноября, UDF.by.

Согласно результатам исследования, подавляющее большинство людей с инвалидностью не работает, не учится, не проводит время в общественных местах и практически не выходит из дома. Более 70% респондентов с ограниченными возможностями в трудоспособном возрасте объяснили, что не могут работать по состоянию здоровья, хотя какая-либо экономическая деятельность помогла бы людям лучше социализироваться, повысить свой уровень жизни.

В то же время эта статистика не дает данных о том, как много граждан с инвалидностью официально трудоустроены. Есть лишь данные министерства труда и соцзащиты 2010 года, согласно которым 40% людей с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 30 лет работали. Однако в общем лишь 17% людей с ограниченными способностями были заняты в экономике.

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По мнению эксперта по государственному социальному заказу Валерия Жураковского, можно выделить два основных аспекта, которые влияют на занятость людей с инвалидностью. Первый — это воспитание детей с ограниченными способностями с мыслью о том, что они ничего не могут. Вторая — экономическая: многие из людей с инвалидность могли бы работать, и это пошло бы им на пользу, но поскольку размер заработной платы по большинству специальностей в стране такой же или лишь немного выше, чем пособие по инвалидности, то у людей нет мотивации для трудоустройства.

Еще одна проблема, по мнению экспертов, связана с тем, что работодатели не заинтересованы в том, чтобы принимать на работу людей с ограниченными способностями. Как правило, у последних часто бывают проблемы с коммуникацией с другими людьми, также им нужно больше времени на то, чтобы освоиться на рабочем месте, выполнять различные операции.

Все эти моменты не на руку предпринимателю, и хотя белорусское законодательство предусматривает субсидирование создания рабочих мест для людей с инвалидностью и их адаптацию на рабочем месте, в реальности этого часто недостаточно. В частности, такая программа почти бесполезна для людей с тяжелыми формами инвалидности, и рассчитана только на людей с легкими формами. В то же время государственные службы по индивидуальным программам профессиональной реабилитации людей с инвалидностью малополезны: эффективность их составляет всего 3−4%.

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Кроме того, больше шансов трудоустроиться на хорошую работу — у людей с профессиональным образованием. Для того, чтобы его получить, граждане с ограниченными возможностями должны с ранних лет быть включены в общество, но только 3% школ и дошкольных учреждений в Белоруссии имеют безбарьерную среду.

Ранее координатор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский заявил, что почти 20 тысяч граждан Белоруссии с инвалидностью проживают в интернатах, что обходится человеку в 500 белорусских рублей в месяц, а это размер всей пенсии по инвалидности. По словам Дроздовского, часто люди просто вынуждены идти на такую меру, хотя проживание в интернатах их во многом ограничивает. Альтернативным вариантом может быть сопровождаемое проживание, когда человеку с ограниченными возможностями оказываются услуги индивидуальных помощников.

Что касается доступности высшего образования для людей с ограниченными возможностями, то, по словам координатора Офиса, на 130 тысяч студентов приходится не более 1600 человек с инвалидностью. Однако путь к знаниям мог бы быть легче, если бы в вузах устанавливали пандусы, лифты и другие элементы безбарьерной среды.

Также отметим, что, согласно официальным заявлениям, в 2017 году в одной Могилевской области создали 60 объектов так называемой безбарьерной среды. Однако, как сообщало Столичное телевидение, в реальности большая часть этих объектов является только дополнительным препятствием для людей с инвалидностями. Так, например, ширина ступеней пандуса в подземном переходе больше, чем маленькие колеса инвалидной коляски позволяют проехать.

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