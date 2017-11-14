В Индии снова доступна социальная сеть «ВКонтакте»

Нью-Дели, , 13:20 — REGNUM В Индии социальная сеть «ВКонтакте» была разблокирована через два месяца после блокировки министерством электронных и информационных технологий, сообщила 14 ноября пресс-служба сервиса.

«Власти Индии разблокировали «ВКонтакте», с сегодняшнего дня социальная сеть стала полностью доступна в стране», — говорится в распространенном сообщении.

Сообщается, что вернуть доступ в соцсеть удалось после содействия сотрудников посольства России в Индии. Они посодействовали установлению контакта между представителями социальной сети и индийского министерства.

«Представители социальной сети подробно рассказали обо всех инструментах и мерах по обеспечению безопасности пользователей. Совместная борьба с противоправным контентом на площадке будет продолжена», — сообщается в заявлении.

Отмечается также, что «ВКонтакте» соблюдает законодательство стран, в которых работает. Если пользователи занимаются распространением запрещенных материалов, они блокируются в порядке, предусмотренном работой сервиса.

Напомним, 12 сентября в Индии был прекращен доступ к российской социальной сети «Вконтакте».

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